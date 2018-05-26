دار الثقافة “علي معاشي” بتيارت تحتفل بيوم الفنان

أعدت دار الثقافة “علي معاشي” بتيارت لشهر رمضان برنامجا ثقافيا يشمل 12 سهرة فنية إحداها تندرج ضمن احياء يوم الفنان المصادف ل8 جوان .

وسيتم تنشيط هذه السهرات الرمضانية من طرف 21 فنانا وفرقة وجمعية موسيقية محلية في مختلف الطبوع الغنائية على غرار الشعبي والصحراوي والقناوي وغيرها .

ويشمل برنامج إحياء ليالي رمضان بدار الثقافة “علي معاشي” بتيارت الذي انطلق السبت الماضي سهرة فنية خاصة بإحياء يوم الفنان المصادف لاستشهاد الفنان علي معاشي ورفقائه.

وبرمج ضمن هذه السهرة معرض للفنون التشكيلية لمجموعة من الفنانين المحليين الذين سيعرضون أعمالهم خاصة منها المتعلقة بالمناسبة .

وسيتم عرض أيضا فيلم وثائقي يؤرخ لمسيرة ونضال الفنان الشهيد علي معاشي ضد المستعمر الفرنسي من خلال الكلمة واللحن من إنتاج مؤسسة سينما الشباب وإخراج عبد الحليم حافظ زروقي.

حيث يعد هذا الفيلم واحدا من حوالي 15 فيلما وثائقيا شرعت ذات المؤسسة في انجازها تخليدا لبعض شهداء المنطقة.

وسيكون الجمهور على موعد مع حفل فني من إحياء كل من فرقتي “الأحرار” في الطابع المغربي.

و”الإخوة بصغير” في الطابع الصحراوي من خلال أداء وصلات غنائية وموسيقية تتخللها أغاني الشهيد علي معاشي.