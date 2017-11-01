داعشي فرنسي من أصل جزائري :”ندمت لإلتحاقي بداعش”

كشف داعشي فرنسي ذو أصول جزائرية أنه ندم على الالتحاق بمعاقل الدولة الإسلامية بالرقة بعدما صدم بما وجده هناك.

وأكد الداعشي المسجون لدى قوات البشمركة في حوار مع قناة أل سي إي الفرنسية، أن إلتحاقه بداعش كان خطأ منه.

مؤكدا أن ما عاشه لا يمثل إطلاقا الدين الإسلامي، ضيفا أنه لم يقاتل في صفوف داعش وإنما كان منسقا.

كما أضاف الداعشي أن كل ما يريده الآن هو العودة إلى فرنسا وإلى حياته السابقة كشخص عادي خاصة وأنه كان يشتغل أستاذ.

وأكدت مصادر خاصة أن الداعشي الفرنسي من أصول جزائرية وينحدر من ولاية تبسة تبسة ويدعى حسين.