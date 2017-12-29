“داعش” يتبنى الهجوم على كنيسة مرمينا القبطية في مصر

أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة مرمينا القبطية، الذي وقع صبيحة اليوم الجمعة، في مدينة حلوان بمصر.

وأضاف التنظيم الإرهابي، عبر وسائل الاعلام التابعة له، أن العملية نفذتها مفرزة أمنية تحت لوائه .

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أن مسلحا أطلق النار، على مصلين ورجال الشرطة يحرسون كنيسة مرمينا القبطية.

حيث أسفر الهجوم، عن مقتل 9 أشخاص على الاقل قبل أن يصاب ويتم توقيفه.