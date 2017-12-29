“داعش” يتبنى الهجوم على كنيسة مرمينا القبطية في مصر

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“داعش” يتبنى الهجوم على كنيسة مرمينا القبطية في مصر
بقلم م. فيصل

أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة مرمينا القبطية، الذي وقع صبيحة اليوم الجمعة، في مدينة حلوان بمصر.

وأضاف التنظيم الإرهابي، عبر وسائل الاعلام التابعة له، أن العملية نفذتها مفرزة أمنية تحت لوائه .

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أن مسلحا أطلق النار، على مصلين ورجال الشرطة يحرسون كنيسة مرمينا القبطية.

حيث أسفر الهجوم، عن مقتل 9 أشخاص على الاقل قبل أن يصاب ويتم توقيفه.

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التعليقات (1)

  • Bela

    داعش كارثة بمعنى الكلمة لم يترك مسلم ولا مسيحي و لا قبطي ولاشجر ولاحجر، لم تعرف البشرية بربرية مثل بربرية داعش، ينتقمون من البشرية بإسم الإسلام، والإسلام برئ منهم، هم أداة مخباراتية لدول عظمى، وانتهى دورهم فالتصفية مصيرهم واحد، واحد

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