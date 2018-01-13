“داعش” يتبنى هجمات استهدفت قوات أمريكية وفرنسية في النيجر ومالي

أعلن فرع تنظيم “داعش” الإرهابي في مالي، مسؤوليته عن عدد من الهجمات استهدفت القوات الأمريكية والفرنسية والمالية والنيجرية.

وقال التنظيم الإرهابي في بيان له إن “جنود الخلافة استهدفوا يوم أمس الخميس 11 جانفي 2017 ، صباحا، رتلا للقوات الفرنسية بسيارة مفخخة، وأسفر الهجوم عن تدمير آليات ومقتل عدد من الجنود الفرنسيين”،

وأضاف المصدر “كما نعلن مسؤوليتنا عن الهجوم الذي استهدف الكوماندوس الأمريكي شهر أكتوبر الماضي في منطقة تونغو تونغو بالنيجر”،

وذلك في إشارة إلى هجوم استهدف دورية مشتركة بين القوات الخاصة ألأمريكية وقوات تابعة لحكومة النيجر، يوم 4 أكتوبر الماضي،

وأسفرت عن مقتل أربعة جنود أمريكيين وخمسة من القوات النيجيرية.

كما أعلن التنظيم مسؤولية عن سلسة هجمات أخرى في المنطقة العام الماضي، من بينها، “هجمات استهدفت النيجر في مناطق تيلوة، وآبلا، وأيورو، ومنطقة وننجاوري على الحدود مع مالي وبركنافاسو،

كما استهدف الجيش المالي وحركات البلات فوروم المرتدة الموالية للحكومة المالية جنوب غرب منيكا،

وتم الاستيلاء على عدد من الآليات والأسلحة الثقيلة وقتل عدد من العناصر التابعة للحكومة المالية والمليشيات الموالية لها”.

وتعتبر هذه أول مرة تعلن فيها أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي قتل فيه عدد من الجنود الأمريكيين على الحدود المالية النيجرية.