هدد التنظيم الإرهابي “داعش” نجم برشلونة “ليونيل ميسي” بشكل مباشر ومتتبعي كرة القدم بصفة عامة بالقيام بعمليات إرهابية في مونديال روسيا.

وكان ذات التنظيم قد هدد في السابق مونديال روسيا 2018، منذ عدة أيام، وهذه المرة نشر إحدى المواقع التابعة لداعش صورة النجم الأرجنتيني بصفة خاصة.

ونشرت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية صباح اليوم الأربعاء، صورة لنجم البارصا والدم على وجهه مع شعار التنظيم.

ومن المنتظر أن يأخذ السلطات الروسية كامل إحتياطاتها لتأمين المونديال، وحماية النجوم بالدرجة الأولى على غرار ميسي ورونالدو.

هذا وسيخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة دولية ودية في روسيا يوم 14 نوفمبر ضد المنتخب النيجيري.