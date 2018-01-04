أبدى مدرب حراس المنتخب الوطني لكرة اليد رجال، داود عميروش، تفاجئه واستغرابه من تصريحات الحارس السابق للخضر عبد المالك سلاحجي.

وصرح داود لتلفزيون النهار: “أنا متفاجئ ومندهش من التصريح الذي أدلى به الحارس عبد المالك سلاحجي، بخصوص عودته للمنتخب الوطني”.

وأضاف: “كنت اعتبره أخي الصغير، لقد سعيت شخصيا ليحصل سلاحجي على شهادة تدريب من الدرجة الثالثة”.

وتابع: “استدعاء لاعب للمنتخب الوطني، مثل استدعاء أي شاب للخدمة الوطنية، المنتخب الوطني مثل الجيش، ويجب تلبية الدعوة دون شروط”.

وأردف: “سلاحجي، منذ 2009 يرفض اللعب للمنتخب الوطني، إذ لم يكن الطاقم الفني للخضر من المجمع البترولي”.

وأكد في الأخير مدرب حراس المنتخب الوطني لكرة اليد داود عميروش، أن المنتخب الوطني لن يتوقف في غياب سلاحجي.