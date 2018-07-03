داود عميروش :”في تاراغونا كنا بلا تحضير بلا دراهم.. لذلك لايمكن تحقيق نتيجة”

دافع مُدرب حُراس المنتخب الوطني لكرة القدم، داود عميروش على التشكيلة المُشاركة في دورة ألعاب البحر المُتوسط رغم نتائجها الضعيفة.

وصرح قائلا في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”عندما لاتستفيد لا من المال ولا من التحضير، فإن تحقيق نتائج إيجابية صعب جدا”.

وواصل :”لم نذهب للمُشاركة فقط، بل لتمثيل ألوان الجزائر بأحسن طريقة ممكنة، ولكن وللأسف مُستوى المُنافسة كان كبيرا بالنسبة لنا”.

وأردف :”الأمر مُنطبق على جميع الرياضات دون إستثناء، والحمد الله شرفنا الجزائر قدر المُستطاع”.

وختم :”المغرب وتونس أحسن منا، لأنهم وفروا الظروف اللازمة لرياضييهم، وهو ماجعلهم يتحصلون على مراكز أفضل منا”.