دجاج “congelé”.. هذه الكمية المستوردة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، اليوم الأربعاء، أن الهدف من استيراد اللحوم البيضاء المجمدة على غرار الدجاج، هو استقرار الأسعار وحماية المربي.

كما أشار وزير الفلاحة في تصريح له على هامش ملتقى وطني حول مخطط حماية شعبة الزيتون، إلى أن كمية اللحوم المستوردة لن تكون كبيرة.. قائلا “لن نجلب المليارات الأطنان من اللحوم”. حيث ستكون مؤقتة في انتظار توفير الانتاج المحلي في غضون 45 و50 يوما.

الوزارة تستورد

وسمحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، باستيراد اللحوم البيضاء المجمدة “الدجاج”، بداية من الأحد الماضي وإلى غاية 20 سبتمبر.

وجاء في بيان الوزارة “حسب في إطار تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية. لاسيما اللحوم البيضاء يشرفني أن أعلمكم بفتح استيراد اللحوم البيضاء المجمدة”.

وبخصوص إيداع الملفات، فأشارت وزارة الفلاحة، إلى أن طلبات التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم البيضاء، يتم عبر بوابة pslmadr.aosadz. وهذا ابتداء من تاريخ 10 سبتمبر إلى غاية 20 من نفس الشهر.

كما أضاف البيان، أن إجراءات الاستيراد وتكوين ملفات الطلبات ودفاتر الشروط الجديدة المتعلقة باستيراد اللحوم البيضاء متوفرة. وقابلة للتحميل عبر بوابة .pslmadr.gov.dz

وأشارت الوزارة ذاتها، إلى أنه يتوجب على الراغبين في استيراد هذا النوع من اللحوم، إرفاق ملفات طلبات التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم ببرنامج سنوي مرتقب.

في حين، أعلنت وزارة الفلاحة، أن الملفات غير الكاملة وغير المطابقة للإجراءات التنظيمية المقررة من قبل وزارتي الفلاحة والتجارة. وكذا الملفات المودعة خارج الآجال لا تأخذ بعين الاعتبار.