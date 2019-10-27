دحمون :”تسليم 30 مليون جواز سفر وبطاقة التعريف بيومتريين”

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، عن تسليم أزيد من 30 مليون جواز سفر وبطاقة التعريف البيومتريتين لأصحابها.

وأكد وزير الداخلية دحمون، اليوم، أمام أعضاء اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم تسليم ما يقارب 16 مليون بطاقة تعريف وطنية بيومترية.

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الداخلية دحمون، “أن إعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية سيرتفع إلى أكثر من 21 مليون بطاقة” برسم 2020″.

وقال دحمون، “أنه سيتم إعداد مليوني جواز سفر جديد بيومتري خلال 2020، تضاف إلى 14 مليون و 720 ألف جواز سفر بيومتري التي تم تسليمها لأصحابها لحد الآن”.

وأضاف الوزير أمام أعضاء لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، بخصوص رخص السياقة البيرومترية، بأن العدد سيرتفع ليصل إلى “300 ألف رخصة”.

كما قال وزير الداخلية، “أنه من المتوقع خلال السنة المقبلة إنجاز وتسليم مليون شهادة إلكترونية لترقيم المركبات”.