أكّد، وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون أنّ مشكل النقل المدرسي خاصة في المناطق النائية سيُقضى عليه في ظرف 3 سنوات.

وأشار ذات المتحدث أنّه في غضون سنة 2022 سيتم القضاء نهائيا على مشكل النقل المدرسي.

وزير الداخلية قال أنّه سيتم خلال السنوات الثلاث المقبلة تعزيز النقل المدرسي عبر الوطن بـ6 آلاف حافلة جديدة.

وخلال زيارة التفقد والعمل التي قادته اليوم إلى خنلشة، قال إنّ الحافلات ستوضع تحت تصرف تلاميذ المناطق النائية والمعزولة.

كما أكّد أن بلديات وولايات الجنوب قد حظيت بالأولوية في هذا المجال على أن تليها بلديات ولايات الهضاب العليا.