درار يوضح حقيقة لقاحات كورونا منتهية الصلاحية perime

فنذ فوزي درار مدير معهد باستور الجزائر ما تم تداوله حول إنتهاء صلاحية كمية كبيرة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المخازن بعد عزوف المواطنين عن التلقيح.

وخلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة كشف درار أن ما تم تداوله حول إنتهاء صلاحية الآلاف أوحتى الملايين من جرعات لقاح كورونا لا أساس له من الصحة وتابع البروفيسور أن الرقم الذي تم تداوله ام تضخيمه من أجل زرع البلبلة وفقط.

وأكد ذات المسؤول ان الكمية الحقيقة التي إنتهت صلاحيتها هي أقل من 1000 جرعة أي مابين 700 و800 جرعة والتي وصلت إلينا في إطار كوفاكس وأوضح مدير معهد باستور ان هذه الكمية التي وصلت إلى الجزائر كانت قريبة من موعد إنتهاء صلاحيتها هذا ما في الامر

وفي السياق ذاته قال فوزي درار أن الجزائر لديها مخزون بقرابة 13 مليون حرعة من لقاحات كورونا ومدة صلاحيتها إلى غاية سنة 2023 .

وبخصوص الموجة الرابعة وشبح أوميكرون الذي يهدد المواطنين يسيما منهم الأطفال قال درار انه في الوقت الحال بالدرجة الإستعجالية التنفيذ الصارم للبروتوكول الصحي للأطفال خاصة في المدارس.

وتابع درار بهذا الخصوص أن تلقيح الأطفال ليس واردا لحد الساعة ولكن الاولياء الذين يرغبون في تلقيح أطفالهم يمكنهم فعل ذلك وبكل حرية.