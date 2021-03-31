دراسة توزيع البلديات عبر دوائر الولايات الـ 10 الجديدة

إستمعت الحكومة اليوم في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد إلى عرض قدمه وزير الداخلية.

وخلال الإجتماع قدم وزير الداخلية عرضا حول وزير الداخلية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة.

مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 91 ــ 306 الـمؤرخ في 24/08/1991 .

يهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى إعادة النظر في توزيع البلديات عبر الدوائر التي تشكل الولايات الـ 10 الـمنشأة حديثًا.

ويأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تجسيد عدم التمركز في الـمصالح الإدارية وتقريبها من الـمواطنين.

وفي ذات الإجتماع وقدّم وزير الداخلية، عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة.

المشروع إلى تحديد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الـ 10 الجديدة حتى يسمح لهذه الأخيرة بممارسة صلاحياتها الكاملة.

وذلك قبل نهاية السنة الجارية طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.