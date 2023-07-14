دراوي ينتقل إلى الوداد البيضاوي لـ 3 مواسم

تعاقد الدولي الجزائري زكرياء دراوي مع نادي الوداد البيضاوي لـ 3 مواسم بعدما انتهى عقده مع نادي شباب بلوزداد.

وكشف موقع “هسبورت” المغربية من مصادره الخاصة، أن زكرياء دراوي تنقل إلى الوداد البيضاوي في صفقة انتقال حر، وهو الذي تواجد في المغرب منذ أيام.

كما كشف نفس المصدر، أن الدولي الجزائري الآخر، الياس شتي وقع على عقد الكتروني لمدة 3 مواسم هو الأخر.

يشار، إلى أن الوداد البيضاوي سيشارك في بطولة العرب في 27 جويلية الجاري. وهي المسابقة التي سيشارك فيها فريقه “السياربي”.

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