درفلو :”أريد البروز في أوروبا وسأتأقلم مع هولندا”

عبّر الدولي الجزائري، أسامة درفلو عن سعادته الكبيرة بعد توقيعه بصفة رسمية لمدة أربع سنوات كاملة مع “فيتيس أرنهيم” الهولندي.

وصرّح المُهاجم لقناة فريقه الجديد قائلا :”بعد سنوات رائعة في الجزائر، قررت خوض تجربة الإحتراف، لأني راغب في البروز بأوروبا”.

وواصل الهداف السابق لإتحاد العاصمة :”أنا فخور بكون فريق كبير مثل “فيتيس” إهتم بخدماتي وقرر منحي الفُرصة في المُستوى العالي”.

ليختم :”سأعمل بكل قوة من أجل الإندماج مع أجواء الفريق، وتعلم اللغة والثقافة الهولندية، من أجل تقديم الإضافة في سريعا”.