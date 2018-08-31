درك البليدة يحرر قاصر تعرض للإختطاف

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوعرفة في البليدة من تحرير قاصر والقبض الجاني البالغ من العمر 39 بتهمة محاولة إختطاف

عملية تحرير القاصر جاءت بعد تلقي مصالح الدرك الوطني مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر1055 تفيد بتعرض طفل لإختطاف من طرف مجهول بمنطقة الرمل بأعالي جبال بوعرفة.

أين أمر على الفور قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة عناصر الدرك تطويق المكان وتسخير قوة لتنشيط المكان.

بعد محاصرة المتهم تم تحرير الطفل البالغ من العمر 5سنوات والذي لم يصب بأي أذى والقبض على المتهم واقتياده إلى مقر الدرك الوطني لتحقيق معه.

تم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة والذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة أين أمر بإيداعه المؤسسة العقابية بالبليدة.