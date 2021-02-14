درك الشلف يسترجع سيارة مسروقة خلال أقل من 24 ساعة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالشلف من استرجاع سيارة سرقت من صاحبها خلال أقل من 24 ساعة

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني للشلف فإنه و في إطار محاربة ظاهرة سرقة السيارات تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالشطية من استرجاع سيارة سياحية.

المركبة التي كانت محل سرقة تم تسليمها إلى صاحبها في ظرف قياسي.

وتعود حيثيات القضية إلى ليلة السبت إلى الأحد على الساعةالعاشرة والنصف ليلا بعد تقدم مالك السيارة لمقر الفرقة لتقديم شكوى بعد تعرض سيارته من نوع داسيا لوغان للسرقة

وقال الضحية أن السيارة تم سرقتها بجميع وثائقها الإدارية.

وأكد أنه كان متوقفا بحي المدينة الجديدة بالقرب من الطريق الوطني رقم 19 اقترب منه شخصان على متن دراجة نارية لسرقته.

وأضاف الضحية انه قام بالدفاع عن نفس وفر هاربا تاركا مفتاح السيارة بداخلها.

ليقوم أحد اللصين بركوب السيارة والانطلاق بها ليتبعه صديقه بالدراجة النارية أين توجها لوجهة مجهولة

وتم على الفور تشكيل دورية مع غلق جميع المنافذ والمسالك الترابية وعند تواجد أفراد الفرقة للدرك الوطني بأولاد فارس بأحدى الطرق الترابية لفت انتباههم السيارة سالفة الذكر.

وقام عناصر الفرقة بسلك ذات الطريق من الاتجاه المعاكس

المشتبه فيهما وفور مشاهدتهما لعناصر الدرك الوطني قاما بترك السيارة الوفرار لوجهة مجهولة

تم إعادة السيارة لمالكها بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف في حين فتحت الفرقة المحلية للدرك الوطني تحقيقاً من أجل توقيف المتورطين.