درك العاصمة يوجه نداءً حول شخص انتحل صفة رئيس مؤسسة منتدى صدى الشباب

دعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، كافة المواطنين الذين تعرضوا إلى عملية نصب من قبل شخص انتحل صفة رئيس مؤسسة منتدى صدى الشباب. إلى تقديم شكوى.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه تبعا لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14 المؤرخ في 2025/08/03 وعملاً بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة، تنهي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر إلى علم المواطنين عن توقيف الشخص الظاهر في الصورة المسمى. (ب، م ف من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر.

وأشار البيان، أن المعني مشتبه فيه في قضايا النصب والاحتيال الموجه إلى الجمهور مستغلاً منصب رئيس مؤسسة منتدى صدى الشباب انتحال صفة هيئة عمومية. إصدار شهادات صحيحة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا تراخيص لغرض إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة.

ووجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر نداءً لكل شخص أو مؤسسة يكون قد وقع ضحية للشخص السالف الذكر، التوجّه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة أو إلى مقر مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر أو إلى أقرب مقر للدرك الوطني عبر التراب الوطني لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.