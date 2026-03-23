درك العاصمة يُفكّك شبكة إجرامية منظمة تتاجر بالمخدرات والمهلوسات بالشراقة

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة على إثر معلومات واردة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر عدة ولايات من الوطن.

العملية جاءت بعد تنشيط عنصر الإستعلام وتكثيف التحريات وإستعمال تقنيات التحري الخاصة. مما سمح بتحديد هوية عناصر الشبكة وأماكن نشاطها الإجرامي. أين تم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف 09 أشخاص مع حجز 23100 قرص مهلوس نوع بريغابالين. 05 مركبات سياحية كانت تستعمل في نقل هذه السموم، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية وهواتف نقالة .

سيتم تقديم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية فور الانتهاء من التحقيق.

