درك الوادي يوقف 3 أشخاص ويحجز سلع مُهربة!

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، في قضيتين منفصلتين، من توقيف 3 أشخاص وحجز كميات معتبرة من مختلف السلع والمواد المهربة وحجز مركبتين استغلتا في العمليتين.

وحسب بيان لذات المصالح، عالجت فرقة الأمن والتحري بالوادي، القضية الأولى، حيث تمكن أفرادها خلال دورية من توقيف مركبة ينشط سائقها في مجال تهريب مختلف السلع والبضائع أجنبية المنشأ.

أين تم العثور بالصندوق الخلفي على كمية من السلع تمثلت في 300 هاتف نقال نوع سامسونغ M14 05 علب كرتونية تحتوي على 144000 وحدة من المفرقعات. وعلبتين كرتونيتين تحتويان على 4320 وحدة من شفرات الحلاقة نوع gillet.

ليتم توقيف السائق واقتياده إلى مقر الفرقة رفقة المحجوزات لمواصلة التحقيق.

وعالج القضية الثانية، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي العلندة، أثناء قيام أفرادها بدورية. أين تم توقيف شخصين على متن مركبة نفعية.

وبعد تفتيش المركبة تم العثور بالصندوق الخلفي على 10 أكياس من الحجم الكبير بها قطع غيار السيارات أجنبية الصنع. تتمثل في 740 قطعة من نوع بلانديسكديمارور. و250 قطعة من نوع ديبريابل أنترناتور. ليتم اقتياد الموقوفين رفقة السيارة والمحجوزات لمقر الفرقة.

ومواصلة للتحقيق، تم تفتيش منزل مرافق سائق السيارة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. أين تم حجز 05 طائرات بدون طيار صغيرة الحجم أجنبية الصنع.

وبعد الانتهاء من التحقيق في القضيتين، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.