درك حاسي بونيف يحجز 4167 قارورة خمر بوهرلن

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية لدرك حاسي بونيف بوهران من حجز 4167 وحدة مشروبات كحولية وتوقيف مروجين فيما يجري البحث عن ثالث بعد فراره على متن سيارة شيفروليه.

العملية التي تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيان شخصين من منطقة حاسي عامر بنقل كمية من المشروبات الكحولية من مخزن بوسط ولاية وهران لبيعها وترويجها.

ليتم تشكيل دورية مع وضع نقاط مراقبة والتي أسفرت عن توقيف سيارة من نوع بيجو J5 على مستوى الطريق الولائي رقم 46 على متنها شخصين كانا بطريقهما إلى قرية حاسي عامر .

أفضت عملية تفتيشها عن ضبط 3804 قارورة خمر أين تم توقيفهما و اقتيادهما إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيقات.

وبعد إستفاء الإجراءات القانونية وأخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش مساكن المشتبه فيهما تم حجز 363 قارورة خمر أخرى.