درك سيدي بلعباس يحجز اكثر من 50 الف علبة من مسحوق الحليب موجهة للمضاربة

تمكن افراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس في التنسيق مع افراد الدرك الوطني بعين البرد من حجز كمية معتبرة من مسحوق حليب الأطفال مع توقيف 3 اشخاص.

تعود حيثيات القضية و بعد قدوم شاحنة من ولاية وهران محملة بمسحوق حليب الأطفال وبعد تحقيق معمق تم توقيف المشتبه فيهم وتم توقيف وحجز 50238 علبة من مسحوق حليب الأطفال الموجهة للمضاربة تم اتخاذ اجراءات قانونية لازمة في حق المتهمين.