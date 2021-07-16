درك عين الدفلى يسترجع 47 رأسا من الاغنام المسروقة بالمسيلة

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بجندل ولاية عين الدفلى، من إسترجاع 47 رأسا من الأغنام المسروقة من ولاية المسيلة.

وحسب المعلومات المتوفرة للنهار، فقد تمكنت ذات المصالح من إلقاء القبض على شخص، حيث كان بصدد بيع الأغنام على مستوى سوق جمعة عمورة. كما أن التحقيقات متواصلة وستلم القضية إلى درك المسيلة

للإشارة فقد قام منذ يومين مجهولون بسرقة 75 رأسا من الغنم بولاية المسيلة.