نجحت مصالح الدرك الوطني بڨالمة، من استرجاع 157 رأس من الغنم وتسليمها لمالكها بعد ساعات قليلة من سرقتها بأحد الاسطبلات الخاصة ببلدية برج صباط.

وحسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات السلك الأمني، فإن الأغنام المسترجعة عثرت عليها عناصر الفرقة الإقليمية

للدرك الوطني ببرج صباط بالقرب من الطريق الولائي رقم 27 الرابط بمركز ذات البلدية وقرية عيون الدهان.

مشيرا إلى أن عملية البحث ما تزال جارية لاسترجاع 53 رأسا أخرى.

وأوضح نفس المصدر بأن استرجاع الأغنام جاء بعد عملية بحث دقيقة قامت بها عناصر الدرك الوطني

مباشرة بعد تلقيها في 30 ماي المنقضي لبلاغ من الضحية عن تعرضه لسرقة رأس من الأغنام من إسطبله

بمشتة عش عقاب بلدية برج صباط، مبرزة بأنه تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية.