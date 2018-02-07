درك قالمة يُطيح بنشاط عصابة مختصة في سرقة المواشي

أخبار الجزائر
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درك قالمة يُطيح بنشاط عصابة مختصة في سرقة المواشي
بقلم هشام قاسمي

تمكّن عناصر الدرك بولاية قالمة من الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي.

وحسب مصادر النهار، فإنّ العصابة تتكون من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 36 سنة.
ينحدرون من بلدية عين بن بيضاء.
وحسب ذات المصادر، فإنّ العملية جاءت إثرمعلومات مفادها وجود مجموعة إجرامية تقوم بترصّد الماشية والأبقار التي ترعى بالمناطق الجبلية بالمنطقة.
وهذا باستعمال شاحنات و بيعها في أسواق ولاية سوق أهراس الأمر الذي استدعى تدخّل عناصر الدرك الوطني التدخل.
ما أسفر عن استرجاع 10 أبقار وشاحنة وحبال من الحجم المتوسط .
بعد فتح تحقيق موسع أفضى إلى التعرف على الرأس المدبّر و بقية أفراد العصابة.

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