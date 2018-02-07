تمكّن عناصر الدرك بولاية قالمة من الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي.

وحسب مصادر النهار، فإنّ العصابة تتكون من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 36 سنة.

ينحدرون من بلدية عين بن بيضاء.

وحسب ذات المصادر، فإنّ العملية جاءت إثرمعلومات مفادها وجود مجموعة إجرامية تقوم بترصّد الماشية والأبقار التي ترعى بالمناطق الجبلية بالمنطقة.

وهذا باستعمال شاحنات و بيعها في أسواق ولاية سوق أهراس الأمر الذي استدعى تدخّل عناصر الدرك الوطني التدخل.

ما أسفر عن استرجاع 10 أبقار وشاحنة وحبال من الحجم المتوسط .

بعد فتح تحقيق موسع أفضى إلى التعرف على الرأس المدبّر و بقية أفراد العصابة.