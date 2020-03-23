درك معسكر يحجز 25 قنطار من الفرينة

كانت موجهة للمضاربة إلى ولاية سعيدة

تمكنت صبيحة اليوم، عناصر الدرك الوطني لمعسكر، من حجز كميات معتبرة من مادة الفرينة، كانت موجهة للمضاربة.

وحسب المعلومات التي تلقتها النهار اونلاين، فإن عناصر الدرك الوطني، تلقت معلومات تفيد بمحاولة تمرير كمية من مادة الفرينة من ولاية معسكر، باتجاه ولاية سعيدة.

أين تم وضع حاجز امني على مستوى الطريق الوطني رقم 06 المؤدي إلى سعيدة، حيث نجحت في التعرف على الشاحنة.

ولدى توقيف صاحبها،تم تفتيشها، أين ضبطت المصالح الأمنية، نحو 100 كيس من المادة المذورة، كل كيس بوزن 25 كلغ، ما يعادل 25 قنطار من فرينة.

ولدى التحقيق معه تبين انه يقوم بتحويلها خارج الولاية ويعيد بيعها بولاية سعيدة، عن طريق المضاربة و الزيادة في سعرها الأصلي، مستغلا الظرف الراهن.