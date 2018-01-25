درواز: “مُسيرو كرة اليد الجزائرية تسببوا في فضيحة”

حمّل وزير الشباب والرياضة الأسبق، محمد عزيز درواز، المسؤولين على كرة اليد الجزائرية مسؤولية خيبات المنتخب الوطني المسجلة مؤخرا.

وصرح عزيز درواز لتلفزيون “النهار”: “إقصاء الجزائر من الدور الربع نهائي أمر طبيعي، وهو يعكس سوء التسيير من طرف المسؤولين”.

وأضاف: ” المُسؤولين تسببوا في فضيحة، وهذا راجع لعدم اتخاذهم القرارات الأنسب منذ زمان، والجمعية العامة كانت تُساند مسيرين فاشلين”.

وتابع أسطورة كرة اليد الجزائرية: “لاوجود لدراسة من المسؤولين، لأسباب الفشل المتكرر، والبحث عن سبل النهوض بهذه الرياضة من جديد”.

وأردف المدرب الوطني الأسبق: “المسؤولين على كرة اليد لم يتعلموا الدروس من إخفاقات منتخبنا سنوات 2006 و2008، أين سجلنا أسوأ النتائج في تاريخنا”.