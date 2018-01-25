عاجل

درواز: “مُسيرو كرة اليد الجزائرية تسببوا في فضيحة”

الرياضة
  • -
  • 0
درواز: “مُسيرو كرة اليد الجزائرية تسببوا في فضيحة”
بقلم كريم.تيغرمت

حمّل وزير الشباب والرياضة الأسبق، محمد عزيز درواز، المسؤولين على كرة اليد الجزائرية مسؤولية خيبات المنتخب الوطني المسجلة مؤخرا.

وصرح عزيز درواز لتلفزيون “النهار”: “إقصاء الجزائر من الدور الربع نهائي أمر طبيعي، وهو يعكس سوء التسيير من طرف المسؤولين”.

وأضاف: ” المُسؤولين تسببوا في فضيحة، وهذا راجع لعدم اتخاذهم القرارات الأنسب منذ زمان، والجمعية العامة كانت تُساند مسيرين فاشلين”.

وتابع أسطورة كرة اليد الجزائرية: “لاوجود لدراسة من المسؤولين، لأسباب الفشل المتكرر، والبحث عن سبل النهوض بهذه الرياضة من جديد”.

وأردف المدرب الوطني الأسبق: “المسؤولين على كرة اليد لم يتعلموا الدروس من إخفاقات منتخبنا سنوات 2006 و2008، أين سجلنا أسوأ النتائج في تاريخنا”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital