دزيري: “أنا مدرب طموح ولن أكتفي بضمان البقاء”

كشف مدرب نصر حسين داي، بلال دزيري، أن أهدافه لهذا الموسم تتعدى ضمان البقاء، وأنه يسعى للعب الأدوار الأولى.

وصرح بلال دزيري للإذاعة الوطنية: “لا أفكر فقط في ضمان البقاء، أنا مدرب طموح رغم أنني في بداية مشواري التدريبي”.

وأضاف: “رغم مرارة الإقصاء من كأس الجمهورية، لكننا نسعى للفوز بكل مبارياتنا المتبقية في البطولة، للتقدم أكثر في جدول الترتيب”.

وتابع: “تحدثت مع اللاعبين على ضرورة نسيان إقصاء الكأس، والتفكير في باقي مشوارنا، بداية من المباراة المقبلة أمام شباب قسنطينة”.

وأكد دزيري بلال، أن فريقه حضر جيدا للمواجهة المقبلة أمام شباب قسنطينة لحساب البطولة، مؤكدا عزمه في الإطاحة بهذا الأخير.