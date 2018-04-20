دزيري: “نطمح للفوز على المولودية وضمان مشاركة في منافسة قارية”

أكد مدرب نصر حسين داي، دزيري بلال، أنّ فريقه يلعب دائما من أجل الفوز، وهذا ما يطمح له أمام مولودية الجزائر، لضمان مشاركة في منافسة قارية الموسم المقبل”.

وصرح دزيري بلال، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “نلعب دائما من أجل الفوز، وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العميد”.

وأضاف: “حضرنا كما ينبغي لهذه المباراة بعد التوقف لمدة أسبوع، الداربي دائما ما يكون صعبا، وأتمنى أنّ يكون في المستوى”.

وتابع بلال دزيري: “نسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من النقاط، التي تؤهلنا للمشاركة في منافسة قارية الموسم المقبل”.