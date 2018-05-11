دزيري: “هدفنا الوصافة وضمان مشاركة في رابطة الأبطال”

أكد مدرب نصر حسين داي، دزيري بلال، أنه يسعى رفقة فريقه، لضمان المركز الثاني في بطولة هذا الموسم، للمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح دزيري بلال، للإذاعة الوطنية: “هدفنا الآن هو ضمان المركز الثاني في البطولة، للمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل”.

وأضاف: “نحن راضون بالمشوار الذي حققناه لحد الآن، وسيكون أمر رائع إنهاء مشوارنا في البطولة بدون إنهزام”.

وبخصوص مباراتهم المقبلة أمام الجار شباب بلوزداد، وتغيير الملعب الذي سيحتضن هذه المواجهة من طرف ديريكتوار الرابطة صرح مدرب النصرية.

“تغيير الملعب في كل مناسبة يأثر على اللاعبين والمدرب، بالنظر لطريقة التحضير التي تختلف بين العشب الطبيعي والإصطناعي”.

وأضاف: “نحن أمام الأمر الواقع وعلينا التعامل مع هذه الوضعية، الأهم أننا سنلعب دائما بنفس العزيمة سواءً داخل أو خارج الديار”.