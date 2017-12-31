كشفت الفنّانة المغربية “دنيا بطمة” عن وجه ابنتها غزل من المنتج البحريني محمد الترك، بعد ان حجبته منذ ولادتها في جوان الماضي.

إذ واظبت المطربة المغربية على كشف أجزاء من طفلتها مرّة بعد مرّة، من دون أن تظهر وجهها.

وانهالت التعليقات المتغزّلة بالطفلة غزل، منقسمة بين تشبيه ملامح بوالدها وشقيقتها الفنّانة الشابة حلا الترك.

ومن اعتبرت انها أشبه بوالدتها.

يُشار إلى أنّ، ظهور غزل جاء في حفل عقيقتها الّذي أقامته بطمة أخيراً في أحد فنادق مدينة مراكش المغربيّة.

بحضورعدد من النجوم والفنانين، وأفراد العائلة.