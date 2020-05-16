دوخة:”هذا هو سبب فشل تجربتي في البرتغال واخترت الدوري السعودي لهذا السبب !!”

كشف الحارس الدولي الجزائري لفريق “الرائد” السعودي “عز الدين دوخة” عن أسباب فشل تجربته الاحترافية مع فريق فيتوريا سيتوبال البرتغالي سنة 2009.

دوخة قال في بث مباشر على أنستغرام:”سبب فشل تجربتي في البرتغال هو جواز سفري الذي كان مكتوبا عليه في خانة المهنة (لاشيئ)”.

” الرابطة البرتغالية رفضت تأهيلي لأنها تشترط أن تكون المهنة (لاعب محترف) فبقيت أتدرب فقط وأشارك في المباريات الودية بينما لم أستطع المشاركة في المباريات الرسمية”.

“التحقت بفريق أحد لأنه يتواجد في المدينة المنورة وحلمي الأكبر كان العيش في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الالتحاق بالدوري السعودي”.

وختم “دوخة”:”تمنيت اللعب في فريق برشلونة والتتويج بالدوري الاسباني”.