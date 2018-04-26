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دوخة: “أملك عدة عروض والأولوية لنادي أحد”

الرياضة
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دوخة: “أملك عدة عروض والأولوية لنادي أحد”
بقلم كريم تيغرمت

كشف الحارس الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، أنه سيمنح ناديه الحالي، أحد السعودي، الأولوية، على حساب الأندية المطالبة بخدماته.

وصرح عز الدين دوخة، لتلفزيون “أم بي سي”: “انتظر نهاية الموسم، أين سيكون أمامي متسع من الوقت لدراسة العروض، والأولوية ستكون لنادي أحد”.

وأضاف: “لا يوجد أي جديد بخصوص مستقبلي حاليا، كل العروض بحوزة وكيل أعمالي، لكن لم أطلع عليها لحد الآن”.

وبخصوص تجربته مع نادي أحد، قال عز الدين دوخة: “لم أندم على انظمامي لنادي أحد، بل أعتبر ذلك فخرا بالنسبة لي، ومنحي شارة القيادة حافز إضافي”.

وأضاف: “تواجد نادي أحد، في المدينة المنورة، من بين الأسباب التي دفعتني لقبول عرض الفريق، بالإنظمام إليه”.

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