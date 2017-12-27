دوخة: “ديدا مثلي الأعلى وماجر وبلومي أساطير الجزائر”

كشف الدولي الجزائري عز الدين دوخة، أنه يعتبر الحارس البرازيلي ديدا، مثله الأعلى، كما اعتبر ماجر وبلومي وجودي أساطير الجزائر.

وصرح عز الدين دوخة، في حوار مع صحيفة “المدينة” السعودية: “ديدا هو أحسن حارس عالمي بالنسبة لي وهو مثلي الأعلى”.

وفي سؤاله عن اختيار ثلاث أساطير للكرة الجزائرية لم يتردد الحارس السابق للخضر في اختيار الثلاثي ماجر، بلومي والحارس جودي.

وأضاف دوخة: “من أساطيرالكرة الجزائرية أذكر ماجر، بلومي، والحارس الجزائري الأسطوري جودي، الذي كان مدربا في شبيبة القبائل قبل موسمين”.

أما فيما يخص البطولة الأوروبية التي يتابعها والنادي الذي يناصره صرح: “أناصر نادي برشلونة، والدوري الإسباني والإنجليزي الأفضل في العالم”.