دوخة يبعث برسالة وداع مؤثرة لنادي أحد

ودع الحارس الدولي الجزائري، إدارة وجماهير ناديه السابق، أحد، برسالة مؤثرة، بعد ترسيم انضمامه لنادي الرائد السعودي.

ونشر عز الدين دوخة، رسالة وداعه، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، معبرا فيها عن امتنانه لهذا النادي وجماهيره قائلا:

“أود شكر إدارة نادي أحد، وعلى رأسها الرئيس سعود الحربي، على عملهم الإحترافي، وتفهمهم لباقي مشواري، وأشكر الجمهور الأحدي”.

وأضاف: “أشكرهم على الحب المتبادل، ومساندتهم، لا أخفي تأثري الشديد لفراق نادي القلب، وتأثري زاد برسائلكم، أنتم من صنع لي اسما في الدوري”.

وتابع: “يكفيني فخرا أنني لعبت لمدينة رسول الله، هذا هو الإحتراف، وممكن أن أعود يوما لحراسة عرين الجبل الأحدي”.

من جهة أخرى شكر دوخة نادي وجماهير الرائد: “أشكر جماهير الرائد على تفاعلها مع امضائي، أدخلتموني في أجواء الدوري من الحين”.

وأضاف: “أشكر الرئيس فهد المطوع، على احترافيته، واقناعي بالإنظمام للأحمر والأسود، رغم العروض، ووعدني بتكوين فريق كبير وتنافسي الموسم المقبل”.

وختم عز الدين دوخة قائلا: “ألف تحية لوكيل أعمالي مجيد بوعامر”.