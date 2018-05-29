دوخة يُوجّه رسالته لماجر.. “غيابي عن الخضر يطرح التساؤلات”

وجه عز الدين دوخة، حارس الرائد السعودي رسالته للطاقم الفني للخضر، وأكد أنه يستحق مكانة في المنتخب الوطني وذلك عند نزوله ضيفا على قناة “النهار”.
وقال دوخة: “أفضل رؤية نفسي كحارس مرمى للمنتخب الوطني”.
وأضاف: “الصحافة السعودية أبدت إستغرابها من عدم وجود إسم أو إسم مبولحي في المنتخب الوطني”.
وتابع: “أعتبر أحسن حارس من ناحية التصديات بـ 168 تصدي هذا الموسم في الدوري السعودي”.
وأردف: “كل القائمين عن الدوري السعودي تكلموا وقالو أنّ الأمر غريب عدم وجود دوخة في المنتخب الجزائري”.
وختم كلامه: “لكن على العموم أقول الحمد الله، وجدت تزكية في بلاد الناس، وفي بلادي لم أجد التزكية”.
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