دوري الأبطال.. “تشيلسي” يتحدى “برشلونة” في “الكامب نو” !

سيكون ملعب “الكامب نو” سهرة اليوم الأربعاء مسرحا لقمة مباريات العودة لدور الثمن نهائي من “التشامبينزليغ”، أين يستضيف برشلونة نادي تشيلسي.

مباراة العودة ستكون مفتوحة على كل الأصعدة، رغم أفضلية النتيجة لأشبال “فالفيردي”.

فالنادي الكتالوني مطالب بالفوز أو التعادل سلبيا من أجل المرور للدور الربع نهائي.

كما أن تواجد “ميسي” في حالة بدنية مميزة يضاعف من حظوظ برشلونة.

من جهة أخرى، أشبال المدرب “كونتي” يريدون تحقيق المفاجئة وإقصاء برشلونة مثلما فعلوها سنة 2012.

فرفقاء “هازارد” عازمون على قلب النتيجة لصالحهم فتسجيل هدف واحد في الكامب نو قد يزعزع “البلوغرانا”.

ويجهز المدرب الإيطالي خطة جديدة من أجل الإطاحة بالفريق “الكتالوني” في مباراة ستكون مثيرة من دون شك.

بشكتاش يواجه البايرن بشعار “تفادي الهزيمة” !

بعد خسارتهم بخماسية كاملة في مباراة الذهاب يسعى نادي بشكتاش في حفظ ماء الوجه عندما يستضيف بايرن ميونيخ سهرة اليوم في مباراة العودة.

“البايرن” لا يريد أن تكون المباراة شكلية، فهو معروف بصرامته التكتيكية تحت المدرب “يوب هانكس”.

في حين الفريق التركي يريد تفادي الهزيمة على الأقل، ولم لا تحقيق فوز شرفي.