عاجل

“دولور”:”ماحدث معي قبل أثناء وبعد الكان مُذهل”

الرياضة
  • -
  • 0
“دولور”:”ماحدث معي قبل أثناء وبعد الكان مُذهل” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

عاد النجم الدولي الجزائري لفريق مونبولييه الفرنسي “آندي دولور” للحديث عن تجربته مع الخضر في كأس أمم إفريقيا 2019.

“دولور” قال في تصريحات إعلامية:”كان أمرا غير عادي، وخاصة في الظروف التي حدث فيها. تم تغيير جنسيتي قبل أيام قليلة من انطلاق كأس أمم إفريقيا”.

وأضاف:”كان هناك الكثير من التوتر في بداية CAN. ثم ، تدريجيا ، بدأت الملاعب تملأ ، شعرت وكأن المنافسة تُلعب داخل الديار”.

وختم:”الحماس حول المنتخب كان في جميع أنحاء العالم. كانت العودة إلى فرنسا رائعة ، فقد حضر العديد من الجزائريين للاحتفال بي في مونبولييه”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=747476

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com