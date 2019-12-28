“دولور”:”ماحدث معي قبل أثناء وبعد الكان مُذهل”

عاد النجم الدولي الجزائري لفريق مونبولييه الفرنسي “آندي دولور” للحديث عن تجربته مع الخضر في كأس أمم إفريقيا 2019.

“دولور” قال في تصريحات إعلامية:”كان أمرا غير عادي، وخاصة في الظروف التي حدث فيها. تم تغيير جنسيتي قبل أيام قليلة من انطلاق كأس أمم إفريقيا”.

وأضاف:”كان هناك الكثير من التوتر في بداية CAN. ثم ، تدريجيا ، بدأت الملاعب تملأ ، شعرت وكأن المنافسة تُلعب داخل الديار”.

وختم:”الحماس حول المنتخب كان في جميع أنحاء العالم. كانت العودة إلى فرنسا رائعة ، فقد حضر العديد من الجزائريين للاحتفال بي في مونبولييه”.