دولور يقصف طبيبن فرنسيين ويصفهما بـ “الغبيين” !

لم يتردد “أندي دولور” في الرد الصاع صاعين على طبيبن فرنسيين طالبا بتجربة لقاح فيروس كورونا في “إفريقيا”.

وكان “جون بول” رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى كوشين بباريس) قد صرح: “إذا كان بإمكاني أن أكون مستفزا، ألا يجب علينا إجراء هذه الدراسة (تجريب اللقاح) في إفريقيا”.

وأضاف: “لا توجد أقنعة، ولا علاج، ولا إنعاش؟ مثل ما فعلنا سابقا، في بعض الدراسات الخاصة بمرض السيدا'”.

وكان رد “دولور” عبر التويتر: “العنصرية ليست سوى هراء بشري.. ويمكن أن يكون غبيا من يريد”.