دولور يقصف طبيبن فرنسيين ويصفهما بـ “الغبيين” !

لم يتردد “أندي دولور” في الرد الصاع صاعين على طبيبن فرنسيين طالبا بتجربة لقاح فيروس كورونا في “إفريقيا”.
وكان “جون بول” رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى كوشين بباريس) قد صرح: “إذا كان بإمكاني أن أكون مستفزا، ألا يجب علينا إجراء هذه الدراسة (تجريب اللقاح) في إفريقيا”.
وأضاف: “لا توجد أقنعة، ولا علاج، ولا إنعاش؟ مثل ما فعلنا سابقا، في بعض الدراسات الخاصة بمرض السيدا'”.
وكان رد “دولور” عبر التويتر: “العنصرية ليست سوى هراء بشري.. ويمكن أن يكون غبيا من يريد”.
« Le racisme est une connerie humaine et était libre d’être con qui voulait » Pape Diouf https://t.co/GFGPlZL18t
— Andy Delort (@AndyDelort9) April 2, 2020
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