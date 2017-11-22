دول الحصار تدرج “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” في قائمة الإرهاب

أعلنت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين إضافة كيانين اثنين و11 فردا إلى قوائمها المحظورة، بحسب ما أفادت وكالة “واس” للأنباء.

وقالت الوكالة في بيان إنه قد تم تصنيف كل من المجلس الإسلامي العالمي “مساع”، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ضمن القائمة الإرهاب.

وقالت إن الكيانين المدرجين هما مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاء لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة،

كما أن الأفراد نفذوا عمليات إرهابية مختلفة، نالوا خلالها، وينالون دعما قطريا مباشرا على مستويات مختلفة.

الكيانات

1.المجلس الإسلامي العالمي “مساع”

2.الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

الأفراد

1.خالد ناظم دياب

2.سالم جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر

3.ميسر علي موسى عبدالله الجبوري

4.محمد علي سعيد أتم

5.حسن علي محمد جمعة سلطان

6.محمد سليمان حيدر محمد الحيدر

7.محمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد

8.السيد محمود عزت إبراهيم عيسى

9.يحيى السيد إبراهيم محمد موسى

10.قدري محمد فهمي محمود الشيخ

11.علاء علي علي محمد السماحي