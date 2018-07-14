أكد الفرنسي فراك دوماس، المدرب الجديد لشبيبة القبائل، ضرورة وضع الثقة في اللاعبين الشبان في الفريق ومنحهم الفرصة في المباريات المحترفة.

وصرح فرانك دوماس، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها إدارة شبيبة القبائل: “يجب على الفريق استعادة هويته من جدبد، والمضي قدما”.

وأضاف: “برنامجنا يرتكز على التكوين، وعدم الخوف من إختيار لاعبين شباب وإشراكهم في المباريات المحترفة، دون حرق المراحل”.

ومنجهة أخرى أكد ميلود عيبود، خلال تدخله فيهذه الندوة الصحفية: “المدرب له البطاقة البيضاء لتسيير الفريق، وله كل الحرية في اتخاذ القرارات اللازمة التي يراها مناسبة”.