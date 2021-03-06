دوما :”مهمتنا أصبحت صبعة وضيعنا الإنتصار”

الرياضة
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دوما :”مهمتنا أصبحت صبعة وضيعنا الإنتصار”
بقلم إسماعيل عشاش

تحسر فرانك دوما، مدرب شباب بلوزداد، بعد تعادل أشباله بهدف لمثله أمام الهلال السوداني، سهرة يوم أمس الجمعة، في رابطة الأبطال الإفريقية.

وتحدث التقني الفرنسي بعد نهاية المُباراة قائلا :”لقد ضيعنا الفوز، خاصة وأننا خلقنا العديد من الفُرص في المرحلة الثانية”.

وواصل :”الآن أصبحت مُهمتنا صعبة جدا في هذه المُنافسة، وهو نفس الأمر بالنسبة للهلال”.

وأضاف :”الهدف الأول للمنافس في بداية اللقاء أخلط أوراقنا كُليا، وجلعنا نجري خلف النتيجة”.

ليختم :”مُشكلتنا الأكبر هي نقص الفعالية أمام المرمى، وهو ما يجب أن نعالجه في المُستقبل”.


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