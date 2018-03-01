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دومبيا: “الفضل يعود لسوداني في اندماجي مع زغرب”

الرياضة
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دومبيا: “الفضل يعود لسوداني في اندماجي مع زغرب”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي المالي، تونغو دومبيا، إمتنانه للدولي الجزائري العربي هلال سوداني، على مساعدته في الإندماج ضمن نادي دينامو زغرب الكرواتي.

وصرح تونغو دومبيا، متوسط ميدان دينامو زغرب: “أشعر بارتياح كبير في زغرب، والفضل يعود لسوداني الذي سهّل اندماجي مع الفريق”.

وأضاف: “هو فرانكوفوني مثلي، ونعد جارين، فهو من الجزائر وأنا من مالي، وكنت سعيد جدا بتواجده هنا، وأتمنى أن يواصل معنا”.

ويعود هذا الفضل لسوداني، بالنظر لاتقانه للغتين الفرنسية والكرواتية، ما سهّل مهمة المستقدم الجديد من نادي تولوز الفرنسي، لنادي دينامو زغرب، الصيف الماضي.

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