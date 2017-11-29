نشر الرئيس الامريكي ترامب، اليوم الاربعاء، في حسابه على التويتر، سلسلة من الفيديوهات مناهضة للاسلام.

كما قال المكتب رئيس الوزراء البريطاني، تيريزا ماي، “من الخطأ أن يقوم الرئيس بذلك”.

لكن أعاد ترامب ،تغريد الفيديوهات بالمشاركة مع زعيمة حزب بريطاني متطرف جايدا فرانسين، والتي سبق لها وان إتهم بالتطرف الديني.

ويظهر الفيديو مسلم يدمر تمثال العذراء مريم ويقطعه إلى قطع.

بينما يظهر الفيديو الثاني مهاجر مسلم يركل ويلطم صبيا هولونديا ويستخدم عكازا

وأيضا الفيديو الثالث، يظهر مجموعة من الغوغاء تدفع شابا من أعلى سطح مبنى ويضربونه حتى الموت.

وتعرض ترامب إلى إنتقادات بسبب تصريحاته وسياسته المثيرة للجدل ضد المسلمين ودخولهم إلى أمريكا.