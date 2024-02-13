“ديشي” برازيلي بأسعار خيالية في الجزائر!

تعتبر الجزائر من بين 22 دولة عربية التي قررت استيراد اللحوم البيضاء “حلال”، بهدف كسر الأسعار التي بلغت سقف 600 دينار للكليوغرام الواحد.

ومن جهة ثانية، أثارت أسعار الدجاج البرازيلي، حفيظة مهنيي بعد أن بلغ سعر وزن 1.5 كلغ 550 دينار. حيث قال عضو في الفيدرالية الوطنية لتربية الدواجن نور الدين لعلي، إن أسعار اللحوم البيضاء المنتجة محليا بلغت 400 دينار للكلغ الواحد”. “فهي هي أقل سعر من اللحوم البيضاء المستوردة”.

وأشار لعلي في تصريح للنهار، إلى أن هذا الحجم من الأوزان عند الفلاح يسمونه “ديشي“. ويباع في الجزائر بـ1000 دينار لـ4 دجاجات، أي 250 دينار للواحدة. قائلا “مع العلم فإن أسعار اللحوم المجمدة تكون أقل سعر بكثير من أسعار اللحوم البيضاء الطازجة”. ليضيف عضو في الفيدرالية الوطنية لتربية الدواجن، أن سعر هذا الحجم من الأوزان ثابت.

كما اعتبر المتحدث ذاته، أن هذه اللحوم المستوردة لا تأثر على الأسعار المحلية وستبقى مكدسة لأن أسعارها خيالية ومرتفعة جدا مقارنة بالأسعار المحلية.