بالفيديو.. ديلور: “إقترب موعد “الكان” وعلي الإندماج سريعا”

كشف اللاعب الجزائري أندي ديلور، عزمه على الإندماج سريعا وسط التشكيلة الوطنية، بالنظر لإقتراب موعد انطلاق “كان” مصر 2019.

وصرح أندي ديلور، في هذا الخصوص، لموقع “الفاف”: “اللاعبون استقبلوني جيدا، وعلي الآن الإندماج سريعا رفقة المجموعة، بالنظر لاقتراب موعد انطلاق المنافسة”.

وأضاف: “أعرف بعض لاعبي الخضر، الذين سبق لهم اللعب في الليغ1 الفرنسية، والبعض الآخر أعرفهم عن طريق لاعبين سابقين للمنتخب الوطني”.

وتابع أندي ديلور: “الأجواء جيدة بين اللاعبين والمدرب، وهذا أمر مهم، وسأتعرف أكثر على البقية مع مرور الوقت”.