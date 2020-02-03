ديلور: “المنافس مع سليماني وبونجاح مختلفة”

تحدث الدولي الجزائري أندي ديلور، مهاجم نادي مونبوليي الفرنسي، عن المنافسة على المناصب في المنتخب الوطني، موضحا أنها تختلف عن ما هي عليه في الأندية.

وصرح أندي ديلور، في حوار لموقع “لاغازيت دي فينك”: “ناك منافسة جيدة بيني، وبين سليماني، وبونجاح، لنها تختلف عن ما هي عليه في الأندية”.

وأوضح مهاجم الخضر: “المنافسة بين اللاعبين في الأندية تدفعنا للتفكير نوعا ما في مصلحتنا الشخصية، على عكس المنتخب”.

وتابع أندي ديلور: “هناك ثلاثة مهاجمين جيدين، وكلنا يعمل على تقديم أفضل ما لديه لفائدة البلد”