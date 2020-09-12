ديلور: “فترة توقفي كانت فرصة لإسترجاع الأنفاس”

إعتبر الدولي الجزائري أندي ديلور، أن فترة توقفه بسب اصابته بفيروس كورونا، كانت فرصة له لإسترجاع أنفاسه، بعد تحضيرات شاقة.

وصرح ديلور، خلال ندوة صحفية: “فترة توقفي بسبب إصابتي بفيروس كورونا، سمحت لي باسترجاع أنفاسي، بعد تحضيرات شاقة، الآن أنا جاهز، ومصمم”.

وبخصوص المنافسة الأوروبية، أضاف مهاجم مونبوليي: “سنعمل كل ما في وسعنا للذهاب إلى أبعد حد”.

وكشف أندي ديلور، أهدافه في المسوم الجديد مصرحا: “أسعى لتسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف، واستعادة هذه الروح، ونقلها لجيمع اللاعبين”.

يذكر أن أندي ديلور، سيسجل عودته للمنافسة، اليوم السبت، أين سيقود تشكيلة فريقه مونبوليي،ـ في مواجهة مواطنه يوسف عطال، من جانب نيس، ضمن الليغ1 الفرنسية.