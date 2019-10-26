ديلور يعود لتشكيلة مونبوليي تحسبا لمواجهة أنجي

تعافى الدولي الجزائري أ،دي ديلور، من الإصابة التي كان يعاني منها، ليسجل عودته لتشكيلة ناديه مونبوليي، تحسبا لمواجهة أنجي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مونبوليي، على “تويتر”، عن قائمة لاعبييه المعنيين بمواجهة أنجي، والتي ضمت إسم أندي ديلور.

وتأتي عودة مهاجم الخضر، لقائمة ناديه، بعد غيابه لأسابيع، بسبب الإصابة التي تلقاها خلال مواجهة موناكو، بعد تسجيله الهدف الثالث في هذه المواجهة.

ومن المرتقب مشاركة أندي ديلور، بديلا على الأقل، في مواجهة اليوم السبت، أمام أنجي، لحساب الليغ 1 الفرنسية.