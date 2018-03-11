“دينامو زغرب” يُراسل “الخضر” بخصوص “سوداني” !

تلقي طبيب المنتخب الوطني الجزائري رسالة من إدارة دينامو زغرب الكرواتي، تؤكد شفاء مهاجم الخضر هلال العربي سوداني.

وحسب مصاردنا فإن سيكون في الخدمة خلال الوديتين أمام تنزانيا و لقاء إيران يؤم 27 من نفس الشهر بمدينة “غراتز” النمساوية.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن طبيب المنتخب الوطني أرسل رسالة اطمئنان بتعافي مدافع الخضر إسلام عروس الذي عاينه أمس بمركز سيدي موسى.

أين منحه الضوء الأخضر التدرب مع فريقه اتليتيك بارادو بداية من يوم الغد موازاة مع منحه تقريرا لماجر حول إصابة مدافعه الشاب.