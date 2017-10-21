ديوان الحج وبرنامج الرّحلات يؤجّلان عمرة الجزائريين لأكثر من شهر

فيما ستتراوح تكلفة عمرة المولد بين 14 و17 مليونا حسب نوعية الخدمات

بعد شهر من افتتاح موسم العمرة الديوان لم يعلن بعد رسميا عن أسماء الوكالات المعتمدة

أخّر برنامج الرحلات والإجراءات الإدارية التي يفرضها الديوان الوطني للحج والعمرة على الوكالات السياحية، انطلاق موسم العمرة بالجزائر أكثر من شهر عن موعدها الرسمي الذي أعلنت عنه السلطات السعودية، وهو الفاتح من شهر محرّم الماضي.

وأطلقت شركات الطيران التي اعتادت التعامل مع المعتمرين الجزائريين برامج رحلاتها مؤخّرا، وعلى رأسها الجوية الجزائرية والطيران المدني السعودي.

اللّذان يضمنان رحلات مباشرة إلى المدينة المنوّرة وجَدّة، وذلك إلى جانب الخطوط التونسية والتركية والمصرية التي عرضت خدماتها هي الأخرى على الوكالات السياحية، وتضمن رحلات يومية غير مباشرة.

وكشفت مصادر مطّلعة على ملف العمرة، عن إقرار شركات الطيران زيادات طفيفة في أسعار تذاكرها، مشيرة إلى أنّ التكلفة الإجمالية لعمرة المولد النبوي الشريف ستتراوح بين 14 و17 مليون سنتيم، حسب طبيعة ونوعية الخدمات، وكذا الفنادق المؤجّرة وبُعدها عن الحرم الملكي.

وعن تأخّر انطلاق رحلات العمرة، قال مصدر النهار، إنّ الإجراءات اللامتناهية التي يفرضها الديوان لاعتماد الوكالات وكذا تأخّر إعلان برامج الرحلات من قبل شركات الطيران كانا وراء ذلك.

معتبرا الأمر في مصلحة الوكالات السياحية التي وجدت متّسعا من الوقت -حسبه- للتفاوض حول أسعار كراء العمائر، وكذا إعادة ترتيب أمورها، خاصّة تلك التي شاركت في تأطير الحجاج، لقرب المدّة الزمنية بين نهاية موسم الحج وإطلاق موسم العمرة.

وأضاف ذات المتحدّث، بأنّ الطرف المصري له دور كبير في ارتفاع أو انخفاض أسعار العمرة في كلّ موسم، بالنّظر إلى أنّ المعتمرين المصريين هما أكبر عدد من أيّ بلد آخر سنويا.

وفي المرتبة الثانية الجزائر، وفي حال كان إقبال المصريين على العمرة كبيرا فإنّ أسعار كراء العمائر وكلّ الخدمات ستعرف ارتفاعا كبيرا، بالنّظر إلى كثرة الطلب والعكس صحيح في حال كان إقبالهم ضعيفا.

وتضمّن برنامج الرّحلات للخطوط الجوية الجزائرية إلى البقاع المقدسة، ثلاث رحلات أسبوعيا من مطار قسنطينة، رحلتين يوم الأربعاء ورحلة يوم الخميس.

فضلا عن رحلات أخرى من مطارات العاصمة ووهران وغيرها، بينما للخطوط السعودية 4 رحلات أسبوعيا من مطار «هواري بومدين» بالعاصمة.

في حين تبقى رحلاتها حسب الطلب، فيما ستضمن باقي الخطوط رحلات يومية من مطارات العاصمة وقسنطينة ووهران.

ومن المنتظر أن تنطلق الرحلات قريبا، بعد إعلان الخطوط الجوية عن برامج رحلاتها، وكذا إعطاء الديوان الوطني للحج والعمرة موافقته المبدئية لعديد الوكالات السياحية التي أودعت ملفاتها، في انتظار تأشير وزارة الحج السعودية عليها.